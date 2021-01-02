هناء سرور: إنشاء مدرسة تمريض للبنين بالباجور

شاركت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، اليوم السبت، في اجتماع موسع مع قيادات الصحة بالمنوفية برئاسة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة؛ لمتابعة ما تم تنفيذه في الاجتماع الماضي بشأن فتح عيادات خارجية بفيشا الصغرى واسطنها.وأكدت سرور أنه تم الانتهاء من تجهيز الواحدت الصحية وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لبدء التشغيل بعد غد الاثنين.كما زفت النائبة هناء سرور بشرى لأهالى مركز الباجور للسعي في إنشاء مدرسة تمريض للبنين بفيشا الصغرى بطلب من النائب محمود منصور والنائب محمود البرعي لبدء الدراسة بالمدرسة من العام الدارسى المقبل 2021-2022.وأشارت إلى دعم مستشفى الباجور للعزل كونها مستشفى العزل الوحيدة بالمحافظة ووضع خطة جديدة لتوزيع وتشغيل الأطباء بالإضافة للانتدابات لتدعيم التخصصات المختلفة.