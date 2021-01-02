إصابة أستاذ بـ«زراعة كفرالشيخ» بفيروس كورونا

أصيب الدكتور خالد عبدالدايم، أستاذ النبات الزراعي بكلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ، بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم عزله بمستشفى كفرالشيخ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وسط دعوات طلابه له بالشفاء العاجل والعودة إليهم مرة أخرى.وكان الدكتور السيد الخضير، مدرس الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، قد توفي أمس الجمعة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام، وعزله بمستشفى قلين المركزي، ولكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية، حتى وافته المنية.وناشدت مديرية صحة كفرالشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفرالشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.