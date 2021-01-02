رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات نظافة وتجميل في طنطا وسمنود

السبت 02/يناير/2021 - 08:51 م
حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل في طنطا وسمنود
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف، حملة نظافة وتجميل مكبرة، حيث قام قسم النظافة والتجميل بالمركز والمدينة بنقل وتسوية ما يزيد عن ٢٠٠٠ طن من الأتربة وتسويتها في منطقة منخفضة في حرم الطريق السريع طنطا القاهرة.

كما قامت الوحدة المحلية بدفرة بغسل النيوجرسي ودهان اليوتيرن بداية من البوابة الجنوبية حتى قيادة المرور بميت حبيش البحرية بالطريق السريع مصر الإسكندرية الزراعي وطريق العودة، وغسل أحواض الزرع بالطريق، وكذلك تمت أعمال دهانات ورش الطريق السريع طنطا القاهرة قطاع ميت حبيش البحرية.

وفي السياق ذاته، قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود بأعمال التجميل ودهان البلدورات ورفع السفو والأتربة وتطهير الطريق السريع ورفع مخلفات القمامة بنطاق المركز والمدينة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالاهتمام بنظافة وتجميل شوارع وطرق المحافظة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

جدول صرف معاشات شهر يناير 2021

خريطة حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

«وديعة لينين» جديد مارك أمجد عن منشورات الربيع

عزالدين نجيب يفتتح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» (صور)

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

إعداد 400 لوحة ضمن مشروع توثيق المباني التراثية