حملات نظافة وتجميل في طنطا وسمنود

شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف، حملة نظافة وتجميل مكبرة، حيث قام قسم النظافة والتجميل بالمركز والمدينة بنقل وتسوية ما يزيد عن ٢٠٠٠ طن من الأتربة وتسويتها في منطقة منخفضة في حرم الطريق السريع طنطا القاهرة.كما قامت الوحدة المحلية بدفرة بغسل النيوجرسي ودهان اليوتيرن بداية من البوابة الجنوبية حتى قيادة المرور بميت حبيش البحرية بالطريق السريع مصر الإسكندرية الزراعي وطريق العودة، وغسل أحواض الزرع بالطريق، وكذلك تمت أعمال دهانات ورش الطريق السريع طنطا القاهرة قطاع ميت حبيش البحرية.وفي السياق ذاته، قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود بأعمال التجميل ودهان البلدورات ورفع السفو والأتربة وتطهير الطريق السريع ورفع مخلفات القمامة بنطاق المركز والمدينة.وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالاهتمام بنظافة وتجميل شوارع وطرق المحافظة.