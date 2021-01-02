رئيس مدينة نجع حمادي يتفقد المستشفى العام في زيارة مفاجئة (صور)

تفقد المهندس عبد اللاه خبير، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، المستشفى العام في جولة مفاجئة، بعد كارثة انتحال طالب راسب بكلية الطب، صفة طبيب، وقيامه بفحص المرضى المترددين على مستشفى نجع حمادي العام.يشار إلى أن "الدستور" انفردت بتفاصيل الواقعة التي حدثت بمستشفى نجع حمادي شمالي محافظة قنا، ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، وبناء عليه قرر الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، فتح تحقيق عاجل وإرسال لجنة من الشئون المالية والإدارية للمستشفى.