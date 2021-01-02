الباز ناعيا وحيد حامد: افتقدت أخا أكبر وصديقا عزيزا

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الكاتب الكبير وحيد حامد، مشيرا إلى أنه بوفاته سيفتقد أخ كبير وصديق عزيز عليه.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وحيد حامد بالرغم من أن كل أفلامه جسدها نجوم الصف الأول من الفنانين، ولكن تلك الأفلاح نُسبت له، وليس لهؤلاء الفنانين الكبار، منوها أن فيلم "طيور الظلام" على سبيل المثال، سيقول الناس عنه إنه فيلم وحيد حامد، وليس فيلم عادل إمام، رغم نجومية عادل إمام.







