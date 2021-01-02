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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

10 وفيات و2520 إصابة بكورونا في لبنان

السبت 02/يناير/2021 - 09:40 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 186 ألفًا و408 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة– في بيان لها– إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1476 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14697 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

من ناحية أخرى، أصدرت لجنة متابعة التدابير الوقائية من وباء كورونا في وزارة الصحة، في ختام اجتماعها المنعقد اليوم توصيات بإغلاق كُلي البلاد لمدة 3 أسابيع على الأقل قابلة للتجديد، مع فرض منع التجول يوميًا ابتداءً من العصر وحتى الفجر، وذلك في ضوء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالفيروس ووصول معظم المستشفيات في عموم لبنان إلى طاقتها الاستيعابية القصوى من حالات الإصابة بالوباء.

وتضمنت توصيات اللجنة الإبقاء على مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مفتوحًا أمام حركة السفر على أن يتم تقليص عدد الوافدين إلى لبنان عبر المطار والمنافذ والتشدد في إجراء فحوص الـ بي سي آر للوافدين، وأن تتشدد الأجهزة الأمنية في تنفيذ القرارات المرتبطة بالإغلاق العام.

وتم رفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية للتعامل مع وباء كورونا، والتي يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والتي ستبحث في تلك التوصيات بعد غد الإثنين، إيذانًا بمناقشتها خلال اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها في غضون أيام.

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