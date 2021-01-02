لست البيت.. كيف تجعلين مطبخك خالي من الفيروسات؟

تحرص ست البيت على أن يكون كل ركن بالمنزل خالِ من الفيروسات، فهذا هو السلاح الخاص أمام فيروس كورونا المستجد "كوفيد _19"، حيث أن محاربة الفيروس تأتي من التطهير والتباعد وغسل اليدين باستمرار، وعدم ملامسة اليد للأنف أو الفم دون غسلها.لذا نوضح في هذه السطور كيف يمكن لست البيت أن تطهر المطبخ فهو من الأركان المليئة بالفيروسات داخل المنزل وفقًا لموقع bright side.- نبدأ بدولاليب المطبخ حيث يتم تنظيفها جمعيها من خلال استخدام فوطة نظيفة وصابون.- أرضية المطبخ يتم تطهيرها باستخدام الماء والخل والصابون لمنع تكون البيكتريا، وكذلك مسح أرضية وراء البوتاجاز لمنع تكون البيكتريا والفطريات.- تعقيم أعين البوتاجاز من خلال تجميعها وغسلها بالماء والصابون.- مسح أجهزة المطبخ بالكامل بفوطة بالماء والصابون لمنع تكوين البيكتريا عليها.- غسل ألواح التقطيع بالماء والصابون والخل لمنع تكون البيكتريا والوقاية من الفيروسات.- تعقيم سلة المهملات وتغيير الكيس البلاستيكي بداخلها، حيث أنها تعتبر من أكثر الأماكن المتواجد بها الفيروسات.