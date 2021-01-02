متحدث «التعليم العالي»: استمرار زيادة إصابات كورونا خلال يناير

استنكر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عدم رؤية الناس لقرارات الدولة حول تعليق الدراسة، لأنها شيء مهم جدًا في كل الأمم، مؤكدا أنه عندما تقوم الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الامتحانات، لبعد انتهاء الإجازة فهذا ليس شيء هين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "هناك زيادة في الأعداد وأنه ينبغي أن نحرص على أنفسنا ونلتزم لأن الدولة بدأت تأخذ إجراءات غير معتادة ولا نضطر الدولة لأخذ قرارات أكثر شدة"





وتابع: "القرارات التي تم اتخاذها جاءت بناء على الوضع الصحي الحالي، وبعد الإجازة سيكون هناك قرارات على الوضع وقتها لأنه بنسبة 80% يعود ذلك لالتزام المواطنين".



