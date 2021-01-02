إحالة «راسب طب» يفحص المرضى بمستشفى نجع حمادي للتحقيق

أحال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، واقعة انتحال طالب راسب بكلية الطب، صفة طبيب والكشف على المرضى بمستشفى نجع حمادي العام، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.وقال تواضروس في تصريحات خاصة، إنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية بالمديرية والتحقيق فيها، ومحاسبة المخطئ، ومنع حدوث ذلك مرة أخرى بالمستشفى.يشار إلى أن "الدستور" انفردت بتفاصيل الواقعة التي حدثت بمستشفى نجع حمادي شمالي محافظة قنا، ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي.