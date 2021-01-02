إيقاف 3 قيادات إدارية بـ«أوقاف البحيرة» وإحالتهم للتحقيق

قرر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، إيقاف 5 قيادات بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل لمدة 3 أشهر أو انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليهم من مخالفات، بناءً على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة ومذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.والمحالون إلى التحقيق هم:1. محمود محمد أحمد عدس – المدير الإداري بمديرية أوقاف البحيرة.2. أحمد سعد إبراهيم محمد أبوالسعود – كاتب شئون عاملين ومسئول أمن بمديرية أوقاف البحيرة.3. خالد كمال هلالي هلالي – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.4. عبد الحليم محمد عبد الحليم – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.5. كارم عبد النبي حسن تهامي – مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.