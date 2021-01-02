وزير الأوقاف يعتمد 10 إشهادات وقفية بـ10 ملايين جنيه

اعتمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 10 إشهادات وقفية جديدة تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه، ليبلغ إجمالى قيمة الأوقافات الجديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2020 أكثر من 37 مليون جنيه.وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان السبت، أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية، قائلة: "الوزارة تدعو الله (عز وجل) أن يتقبل من كل من أنفق فى سبيل الله (عز وجل)، وفى خدمة وطنه".كان وزير الأوقاف أكد في تصريحات سابقة، أنه بدأ في اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعًا وشراءً وتأجيرًا اعتبارًا من تاريخه، وذلك لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.