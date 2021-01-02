الأمن يفض سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام (صور)

فضت قوات الأمن سرادق عزاء والدة اللاعب حازم إمام، تطبيقًا لقرارات الحكومة بمنع إقامة أي مناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.توفيت صباح اليوم السبت، والدة اللاعب بعد صراع طويل مع المرض.يذكر أن نادي الزمالك أعلن وقوفه دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة إنبي، مساء اليوم، على روح الفقيدة، على أن يرتدى اللاعبون شارة سوداء فى المباراة، لمؤازرة زميلهم، بعد أن تم استبعاده من المباراة بعد تردي حالته النفسية.