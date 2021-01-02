6 مشروبات تحميك من الإصابة بالإنفلونزا

يحرص الجميع خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تجنب الإصابة بالإنفلونزا، خاصة في فصل الشتاء، لذا نوضح في السطور التالية قائمة من المشروبات من شأنها أن تحمي من الإصابة بالإنفلونزا.القرفة: تعتبر من المشروبات التى تساعد على التخلص من نزلات البرد والإنفلونزا عن طريق معالجتهم.الليمون: يعطي مناعة للجسم لاحتوائه على فيتامين سي، كذلك البرتقال ومن الأفضل أن يتم تناول البرتقال كفاكهة وليس عصيرًا.المشروبات الدافئة: احرص على تناول المشروبات الدافئة مثل النعناع، الينسون، الزنجبيل ولا تتناول المشروبات المثلجة لأنها تسبب ضيق في الشعب الهوائية.عصير الطماطم: يعتبر هذا العصير من المشروبات المفيدة للغاية، حيث يحتوي على فيتامين A، C وكذلك حمض الفوليك والحديد.عصير الفراولة والمانجو: من أكثر العصائر المفيدة والتى تحتوي على مضادات أكسدة، مما يعزز المناعة لدى الأطفال وكبار السن لاحتواء الخليط على فيتامين C،A،E وعنصر الحديد وحمض الفوليك.مشروب الليمون بالزعتر: يحتوي على فيتامين سي، ويحتوي الزعتر على عنصر الثيمول، حيث تساعد على قتل البكتيريا، والفطريات المتواجدة بالحلق والجهاز التنفسي.