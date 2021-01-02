رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ16 مليار جنيه

السبت 02/يناير/2021 - 09:39 م
المركزي
المركزي
راندا التوني
طباعة
يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة

الأمن يفض سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام (صور)

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

السودان يعلن مشاركته في مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة غدًا

تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

عزالدين نجيب يفتتح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» (صور)

«وديعة لينين» جديد مارك أمجد عن منشورات الربيع

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

إعداد 400 لوحة ضمن مشروع توثيق المباني التراثية