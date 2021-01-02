غدًا.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ16 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.