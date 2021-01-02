خالد الطوخى يكتب: تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة الغاز إنجاز يستحق الإشادة

على الرغم من أن عام ٢٠٢٠ شهد الكثير من الأحداث الصعبة والقاسية، أبرزها على الإطلاق ظهور فيروس «كورونا المستجد» الذى خيم بظلاله على مختلف نواحى الحياة وغيّر الكثير من المفاهيم وترك جراحًا لا تزال تنزف فى كل مكان فى العالم، وربما تأخذ وقتًا طويلًا حتى تندمل وتذوب المآسى وتتلاشى الأحزان.. على الرغم من كل ذلك الجانب المظلم فى عام ٢٠٢٠ فإنه شهد أيضًا عدة إنجازات مهمة حققتها الدولة المصرية، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، وهنا أردت إلقاء الضوء على هذا الجانب المضىء.فقد شهد هذا العام مجموعة من الخطوات الفاعلة فى مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، حيث تبنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية لتحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تضمنت ٣ محاور أساسية تنوعت ما بين داخلية وسياسية وفنية، واللافت للنظر أنه تم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر بأن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة، من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول، بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.والحق يقال إنه تم تنفيذ أربع خطوات مهمة خلال عام ٢٠٢٠ استهدفت فى المقام الأول تحقيق هذه الاستراتيجية، وهذه الخطوات يمكن تحديدها بشكل مفصل، فالأولى تمثلت فى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية التى تولى إعدادها فريق من المختصين وتم اعتمادها بالفعل من مجلس الوزراء.. وبعدها تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، وذلك بهدف تعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمية للغاز، أما الخطوة الثالثة فقد تمثلت فى توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص تشجيعًا للمستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره، بينما نجد الخطوة الرابعة ترتكز على إعداد الاتفاقيات اللازمة التى تتم الآن مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.وحتى نضع أيدينا على أهمية وقيمة هذه الفكرة، علينا أن ندرك جيدًا أن مصر قد بادرت بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين، خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان، ولاقت الفكرة استحسانًا واسع النطاق من معظم دول المنطقة، سواء من المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور، وبالفعل تم تأسيس المنتدى، وفى أقل من ٢٠ شهرًا تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فى سبتمبر الماضى، الذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة.ويرى الخبراء والمتخصصون فى مجالات الطاقة أن هذا المنتدى يعد بحق مثالًا للتعاون الإقليمى، حيث اجتمعت الدول الأعضاء به على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبها، وذلك من خلال التكامل فيما بينها واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التى تمتلكها كل دولة فى تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة، ما يعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة فى نفس الوقت، حيث سيتم توفير الغاز الطبيعى للعالم بأسعار تنافسية، ويظهر جليًا مدى نجاح المنتدى فى جذب أنظار العالم، من خلال رغبة دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات فى الانضمام للمنتدى، سواء بعضوية دائمة أو بصفة مراقب.وفى تقديرى الشخصى فإن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز تكمن فى كونه يعكس، وبشكل لافت للنظر، سعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة الغاز فى البحر المتوسط، وذلك من خلال الاستفادة بمحطات الإسالة التى تمتلكها، والتى يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف فى دول شرق المتوسط من أجل القيام بتسييله وإعادة تصديره، خاصة لأوروبا، بما يؤكد أهمية الدور المصرى فى مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجى والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التى حققتها وأنها تعد أفضل خيار استراتيجى واقتصادى وفنى لاستغلال غازات شرق المتوسط.ولأن الإنجازات الكبرى لا تهبط من السماء، وليست وليدة الصدفة، فإن سياسة مصر تتبنى هدفين أساسيين فى هذا الشأن، الأول يتمثل فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإمدادات المحلية، بينما الهدف الثانى فمتعلق بالتصدير من المنشآت وشبكات الأنابيب المتوافرة باستيراد الغاز من الدول المجاورة، والاكتفاء الغازى المصرى، ورغم الاحتياط الضخم لحقل «ظهر» فإن الإمدادات المحلية تلبى حاجات مصر الغازية لسنوات محدودة فقط، فى ظل الطلب المحلى العالى الذى يزداد سنويًا بنسب مرتفعة جدًا، ومن ثم نجد الدولة تتبنى سياسة توجيه الغاز المصرى إلى السوق المحلية والاعتماد على الغاز المستورد من الدول المجاورة لإعادة التصدير، حيث تهدف مصر إلى جذب الغاز الخام المكتشف فى كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته فى منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله فى الصناعات المصرية، وهنا ينبغى أن نضع فى الاعتبار أن ذلك يعود بلا شك بالنفع الكبير على الاقتصاد القومى المصرى، سواء من تحصيل رسوم مقابل استخدام المنشآت الحكومية مثل محطات تسييل الغاز أو أنابيب النقل وغيرهما، أو من خلال إدخال الغاز فى مشروعات تحقق قيمة مضافة وتعظم قيمة العائد منه، مثل مشروعات إنتاج المواد البتروكيميائية.وتشير الدراسات العلمية الدقيقة إلى أن هناك شروطًا أساسية يجب أن تتوافر فى أى دولة تسعى نحو التحول لمركز إقليمى للطاقة، أولها أن تكون دولة منتجة للغاز بكميات كبيرة، وهو ما أصبحت مصر بصدده حاليًا، وأن تنقل وتتداول الغاز وتوزعه، وهو ما يوفره الاتفاق الأخير للغاز، كما يجب أن تمتلك محطات لتسييل ومعالجة الغاز خاصة أن غالبية دول المنطقة لا تمتلك محطات لتسييل الغاز فى حين أن مصر تملك اثنتين الأولى فى «إدكو» والثانية فى «دمياط».وهناك جانب آخر ينبغى علينا الإشارة إليه يتمثل فى أن مصر كانت قد أعلنت نهاية سبتمبر ٢٠١٨ وقف استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج، وبلغ إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى ٦.٦ مليار قدم مكعب يوميًا خلال سبتمبر ٢٠١٨، مقارنة مع ٦ مليارات قدم مكعب يوميًا فى يوليو ٢٠١٨، واللافت للنظر أن الإنتاج المصرى ينمو بإطراد منذ بدء تشغيل الحقل «ظُهر» فى ديسمبر ٢٠١٧، وبذلك حققت مصر الاكتفاء الذاتى فى الغاز الطبيعى بما يسهم فى توفير إمدادات الغاز لكل القطاعات الاقتصادية المستهلكة، سواء الكهرباء أو الصناعة أو المنازل وغيرها من القطاعات، بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة فى المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.