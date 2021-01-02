عزالدين نجيب يفتتح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» (صور)

شهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي بضاحية المهندسين، مساء السبت، افتتاح معرض الفن التشكيلي "ثلاثة فى مرايا اللون".افتتح المعرض الفنان التشكيلي والأديب عزالدين نجيب، والناقد التشكيلي هشام قنديل، والكاتب والمؤرخ الدكتور طارق منصور، والإعلامى عبدالله يسري رئيس صالون دعاء الكروان.يشتمل المعرض على 3 معارض شخصية لثلاثة فنانين تشكيليين هم الفنانة أسماء مجدى ويأتى معرضها تحت عنوان "الأولون"، ويتضمن 50 لوحة، والفنانة مها عبدالكريم بعنوان "حالة حوار"، ويمثل آخر إنتاجها فى فن الزجاج وستقدم 20 عملًا فنيًا زجاجيًا، والمعرض الثالث للفنان رأفت أحمد المعروف بمشاركته الفريدة فى مسابقات مصرية سعودية.وقال الفنان عزالدين نجيب إن الفنانين الثلاثة تميزت معارضهم بالحس العالي وعكس الصورة البيئية بألوان مبهجة، مشيرًا إلى نجاحات "ضي" فى إبقاء المشهد التشيكلي فى حالة ثراء رغم جائحة كورونا.فيما اعتبر الدكتور طارق منصور المعرض إضافة قوية لفنانين مشهود لهم بالإبداع، أثنى عبدالله يسرى على معارضهم الثلاثة متوقعًا اجتذابها لعدد كبير خلال فترة انعقادها.وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن المعارض الثلاثة مستمرة لمدة 21 يومًا وتمثل استهلالًا رائعًا لنشاط "ضي" للعام 2021، تتبعها مجموعة مهمة من المعارض الأخرى الشخصية والجماعية، مؤكدًا أن "مرحلة كوفيد" لم ولن توقف إبداعًا، وعلى المؤسسات التشكيلية والثقافية رعاية الفنانين واحتضان أعمالهم وتشجيع ظهورهم خلالها.