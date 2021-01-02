رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عزالدين نجيب يفتتح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» (صور)

السبت 02/يناير/2021 - 09:30 م
عز الدين نجيب
عز الدين نجيب
آلاء حسن
طباعة
شهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي بضاحية المهندسين، مساء السبت، افتتاح معرض الفن التشكيلي "ثلاثة فى مرايا اللون".

افتتح المعرض الفنان التشكيلي والأديب عزالدين نجيب، والناقد التشكيلي هشام قنديل، والكاتب والمؤرخ الدكتور طارق منصور، والإعلامى عبدالله يسري رئيس صالون دعاء الكروان.

يشتمل المعرض على 3 معارض شخصية لثلاثة فنانين تشكيليين هم الفنانة أسماء مجدى ويأتى معرضها تحت عنوان "الأولون"، ويتضمن 50 لوحة، والفنانة مها عبدالكريم بعنوان "حالة حوار"، ويمثل آخر إنتاجها فى فن الزجاج وستقدم 20 عملًا فنيًا زجاجيًا، والمعرض الثالث للفنان رأفت أحمد المعروف بمشاركته الفريدة فى مسابقات مصرية سعودية.

وقال الفنان عزالدين نجيب إن الفنانين الثلاثة تميزت معارضهم بالحس العالي وعكس الصورة البيئية بألوان مبهجة، مشيرًا إلى نجاحات "ضي" فى إبقاء المشهد التشيكلي فى حالة ثراء رغم جائحة كورونا.

فيما اعتبر الدكتور طارق منصور المعرض إضافة قوية لفنانين مشهود لهم بالإبداع، أثنى عبدالله يسرى على معارضهم الثلاثة متوقعًا اجتذابها لعدد كبير خلال فترة انعقادها.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن المعارض الثلاثة مستمرة لمدة 21 يومًا وتمثل استهلالًا رائعًا لنشاط "ضي" للعام 2021، تتبعها مجموعة مهمة من المعارض الأخرى الشخصية والجماعية، مؤكدًا أن "مرحلة كوفيد" لم ولن توقف إبداعًا، وعلى المؤسسات التشكيلية والثقافية رعاية الفنانين واحتضان أعمالهم وتشجيع ظهورهم خلالها.

موضوعات متعلقة

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

الأمن يفض سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

عزالدين نجيب يفتتح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» (صور)

«وديعة لينين» جديد مارك أمجد عن منشورات الربيع

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

إعداد 400 لوحة ضمن مشروع توثيق المباني التراثية