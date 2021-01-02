6004 إصابات جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، السبت، تسجيل 6004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ429 ألف حالة، تعافى منها 380 ألفا.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3384 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 739 حالة خطرة و177 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.