زيادة معدلات الضخ للغاز الصب فى شمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بزيادة معدلات الضخ للغاز الصب المستخدم في تعبئة البوتاجاز في المصانع، لتصل حجم الكميات نحو 1300 طن غاز صب، بدلًا من 1200 طن غاز، وذلك تزامنًا مع ذروة الشتاء وتقلبات الطقس وزيادة برودة الطقس.وأوضح "سمري" لـ"الدستور" أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات الضخ لصالح المحافظة ترجع نتيجة زيادة معدلات السحب والاستهلاك، مقارنة بالمعدلات الطبيعية خلال الموسم الصيفي، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة التجارية تقوم على استخدام الأسطوانات في المطاعم وغيرها، بجانب استخدام الغاز في عوامل التدفئة للدورة الإنتاجية والتربية والتسمين للدواجن، واستخدام السخانات في المنازل التي تقوم على استخدام أسطوانة الغاز.