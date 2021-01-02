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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

خبير أمني: زيادة التوتر الأمريكي الإيراني سيدفع ثمنه العراق

السبت 02/يناير/2021 - 07:51 م
ترامب وروحاني
ترامب وروحاني
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أكد مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عماد علو، أن زيادة التوتر الأمريكي الإيراني سيدفع ثمنه العراق ضحايا مدنيون.

وقال علو- في تصريح له اليوم السبت: "لا شك أن زيادة التوتر عكس على الشارع العراقي مزيدا من القلق والخوف من احتمال وقوع ضربات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران، يكون العراق مسرحا لها".

وأضاف أن الضربات العسكرية المتبادلة يكون ضحاياها من المدنيين العراقيين، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية بدأت تلوح بالأفق نتيجة هذا التوتر.

وتشهد المنطقة أجواء متوترة مع قرب الذكرى الأول للضربة الجوية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، والتي أدت إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وآخرين.

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