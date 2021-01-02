رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكاديمى بجامعة فيينا لـ«الدستور»: النمسا تعد قانونًا لمحاربة «الإخوان»

السبت 02/يناير/2021 - 08:45 م
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
طباعة
قال الدكتور عدنان أصلان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا النمساوية، إنه من الصعب على المجتمعات الأوروبية كشف الحقيقة الكاملة لجماعة الإخوان الإرهابية بسبب تخفيها وراء قناع الأعمال الخيرية وغيرها.
وأضاف «أصلان»، لـ«الدستور»، أن ‏الخطر الذى نواجهه فى أوروبا يتمثل فى الأهداف الخبيثة لجماعة الإخوان التى لا تسعى لإقامة دولة إسلامية فحسب، إنما تسعى إلى تغيير المجتمع الأوروبى حسب تصوراتها الأيديولوجية المناقضة للمبادئ الديمقراطية فى دولة الحق والقانون. وذكر أن ‏أيديولوجية جماعة الإخوان تتناقض مع حقوق الإنسان ومبادئ المجتمع الحر الذى تسعى إلى التأثير فيه وتغييره جذريًا حسب مفهومها ‏السياسى للدين، و«هذا ما يجعلنا هنا نتحدث عن الإسلام السياسى بوصفه تيارًا خبيثًا يهدم المجتمعات».
وحول الحراك الأوروبى لإيقاف أنشطة جماعة الإخوان، قال إن ‏هذه الجماعة ليست بالمنظمة السهلة، حيث تتكون من شبكات فى النمسا وأوروبا وتعمل بطريقة احترافية، مضيفًا: «‏فى النمسا تم تأسيس معهد حكومى ‏‏محور بحثه الإسلام السياسى، الذى تعانى منه أوروبا، وفى النمسا توجد منظمات إسلامية تروج للإسلام السياسى مثل الجماعة التركية المسماة (ميلى جوروش) التى تتعاون مع الإخوان وتتبع نفس أهدافها السياسية».
وذكر أن ‏المعهد الذى أسسته الحكومة النمساوية ‏يسعى إلى تنوير ‏المجتمع النمساوى حول طبيعة ونوايا الإسلام السياسى، والدولة النمساوية تحارب ‏الاستغلال السياسى ‏‏للإسلام ‏بواسطة هذه الجماعات، و‏فى هذا الإطار سيتم إنشاء خارطة سياسية للجماعات الإسلاموية بقصد اتخاذ إجراءات صارمة لإيقافها.
وحول الوجود الإخوانى فى أوروبا، أكد «أصلان» أنه يستحيل ردع هذه الجماعة بشكل عام فى أوروبا، ‏لكن الدولة النمساوية تأخذ خطر الإخوان على محمل الجد، وقال: «‏المسلمون أنفسهم يستطيعون محاربة هذه الجماعة بمفردهم، وعليهم أن يعلموا أن هذه المنظمات، التى تستغل الإسلام سياسيًا، تجازف بمستقبل الإسلام فى أوروبا، ونحن إذًا بصدد تحديد مصير مستقبل المسلمين فى أوروبا».
وأضاف: «إن لم تنأ غالبية المسلمين بأنفسها عن هذه الجماعات، فلن ‏تستطيع الدولة وحدها ربح المعركة، و‏على المساجد والأئمة ومدرسى الدين الإسلامى أن يساعدوا الدولة النمساوية فى محاربة هذه الجماعة وإلا ستفشل».
وذكر أنه ‏فى النمسا تم الإعداد لقانون جديد خاص بالإرهاب، سيتيح منع ‏تشكيل المنظمات الدينية السياسية، ‏‏كما يجب على السلطات الأمنية المصرية والنمساوية أن تتعاونا بشكل مكثف، مكملًا: «‏النمسا بحاجة إلى الاستفادة من تجارب مصر بهذا ‏الخصوص».
‏وحول الدور المصرى لمواجهة الإخوان، قال «إن ‏لمصر تجربة مريرة مع جماعة الإخوان، وإذا كان علماء الدين فى مصر ينتقدون الإخوان، فإنه مطلوب منهم فضح ‏الخلفيات الحقيقية لأفكار العنف، وهناك جامعات تعتمد على كتب تتبنى فكر الإرهاب».

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

جدول صرف معاشات شهر يناير 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

إعداد 400 لوحة ضمن مشروع توثيق المباني التراثية

غدًا.. «باقة محبة» فى ذكرى ميلاد التشكيلى ممدوح عمار

«اللى اختشوا ماتوا».. مفردات من الحارة المصرية