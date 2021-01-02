يحيى عسكر يكتب: وحيد حامد.. آخر الرجال المحترمين الذى قهر طيور الظلام بحد السيف

الإبداع قدر ونصيب ورزق من الله.. كما القبول والمحبة في نفوس الخلق ينالها كل شخص وفق ما قدره الله له وسعيه ليكرمه الله بمزيد من المدد.. ولكن كثيرين يجهلون أن السعي جزء من القدر كما أن الرضا به جزء منه يكافأ عليه الإنسان من ربه.. يمنحه الموهبة والبصيرة والقوة لينير لغيره ظلام الدروب في رحلة الحياة.لذا عندما يرحل أحد المبدعين الذي كان إبداعه الكلمة وصناعة الوعي.. يقف من يرغبون في رثائه مذهولين حيارى.. واليوم يقف مبدعو ومثقفو وفنانو ومفكرو مصر هذا الموقف برحيل العظيم وحيد حامد.. فكيف يرثون وينعون الأستاذ و«الأسطى» الذي كان إبداع الكتابة صنعته التي لا يجاريه فيها أحد.. كيف يجدون كلامًا يعبر عن قيمة وقامة من صاغ بقلمه وعي أجيال وكان خط دفاع عنهم وعن ملايين المصريين في كل قضية أو ظاهرة كان يتناولها في قصة أو سيناريو من أفلامه أو مسلسلاته التي يلجأون إليها كلما اشتدت بهم المحن أو تكاثرت عليهم قوى التطرف والظلام والجشع باسم الدين أو نقيضهم من دعاة الديموقراطية والحرية الزائفة.كان قدر وحيد حامد أن يكون محاربًا حتى النهاية طوال ما يقرب من نصف قرن من السنوات.. خاض المعركة تلو الأخرى ضد كل من رأى فيهم أنهم أعداء الإنسان والوطن.. سخر موهبته وقلمه للدفاع عن قضايا المواطن وهمومه في وجه الجميع، بما فيهم حكومات الزمن الرديء، فمن ينسى حروف كلماته في انفعالات وجه أحمد زكي أو أحمد سبع الليل في «البريء»، أو بحثه مع محمود مرسي في شخصية طلعت وكيل الوزارة عن كرامة وحق موظف الحكومة وأفراد الطبقة الوسطى المطحونة دوما في «حد السيف»، وطيبة واستسلام عادل إمام اللذين يتحولان إلى مغامرة خيالية ضد العقبات والروتين والفساد الإداري والوظيفي في «الإرهاب والكباب»، أو محاولته صناعة الحلم والاعتراف به وتوثيقه من أجل وطن أفضل ومجتمع أنقى عبر صداقة غريبة من نوعها أضلاعها العاطل حسن بهنسي بهلول والموظف علي الزهار وضابط أمن الدولة معتصم الألفي في «اللعب مع الكبار».وكان من غرائب القدر وعجائبه أن تصل بصيرة كبير مبدعي السينما المصرية إلى استشراف المستقبل، فيكون وحيد حامد هو الوحيد فعلا الذي تنبأ في فيلمه «طيور الظلام» عام 1995 بمصير الحزب الوطني والإخوان وأنهم سيلتقيان معا بعيدًا عن السياسة في السجون قبل 2011 و2013 بما يقرب من عقد ونصف، وكذلك في أحد حواراته الصحفية في عام 2008 والتي قال فيها إن القاهرة «الغولة الحامل في وحش» قاصدا بها المشكلات الاجتماعية التي فيها مصر في هذه الفترة، ورغم ذلك فقد هب للدفاع عن الوطن عندما ظنت قوى الظلام أنها ستجلس على كرسي سلطته وحكمه لـ500 عام قادمة، محاربّا إياها في كل تصريحاته ومداخلاته وبعمل ما زالوا يتألمون منه حتى الآن وهو مسلسل «الجماعة».رحل صاحب التركيبة السرية في الدفاع عن هذا الوطن لما يقارب نصف قرن.. ضد الفساد، وضد التعصب، وضد الإرهاب، وضد توحش الرأسماليين، وحتى ضد الدولة عندما تخطئ.. وكان معها وقت ضعفها بعد أن حاوطتها الغربان، ولكن إبداعه وميراثه سيظل باقيًا في وجدان وعقل كل صاحب ضمير.. مهما حاولت طيور الظلام أن تحجب جهد آخر الرجال المحترمين الذي قهرها بحد السيف.