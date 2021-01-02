العراق: تأمين القنوات الملاحية بشكل كامل

أكد المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي، استمرار عمل الموانئ النفطية دون توقف، مشددًا على أن القنوات الملاحية العراقية مؤمنة بالكامل.كانت السلطات العراقية قد أخلت أمس الجمعة، سفينة تجارية في المياه الدولية بميناء البصرة العراقي بعد التصاق لغم بحري كبير فيها.وقال الفرطوسي- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "تم التواجد بالقرب من السفينة الليبيرية والعمل على سحب الناقلة نوردك فر يدم المحملة بـ149 ألف طن من الوقود الأسود بعيدًا عن الناقلة الملغمة بولو، وأن العملية تمت بنجاح من خلال الساحبات التابعة للموانئ".وأضاف: "الناقلة رمت مرساتها على مسافة 1.5 ميل بحري عن الناقلة بولو بمساعدة كوادر الشركة المتواجدين للإشراف والمساعدة على فك وإقلاع الناقلة نوردك فريدم"، مشيرًا إلى أن الشركة بانتظار توقيتات إزالة اللغم من أجل التواجد والمساعدة والمشاركة في انتزاعه.