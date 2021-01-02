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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لمنع جريمة جنسية.. مشاجرة بالأسلحة وتهشيم سيارتين فى نجع حمادى

السبت 02/يناير/2021 - 09:48 م
مشاجرة
مشاجرة
قنا: إسلام البكري
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تصدى شباب شارع التحرير بنجع حمادي، لجريمة جنسية بجوار مستشفى حميات نجع حمادي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

بدأت الواقعة عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بسماع إطلاق أعيرة نارية، بجوار مستشفى حميات نجع حمادى، مما تسبب في هلع المرضى داخل المستشفى، وسكان المنطقة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس المباحث إلى المنطقة، وتبين قيام شباب المنطقة بالتصدي إلى جريمة جنسية داخل عقار سكني بالقرب من المستشفى.

وكشفت التحريات، أن سكان المنطقة شاهدوا امرأة غريبة عن المنطقة تخرج من عقار بالمنطقة، ونشبت بينهم مشادات مع صاحب العقار، بعد شكهم في سلوكها، مما تسبب في نشوب مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، لرفضهم ممارسة هذه الجرائم في منطقتهم.

وأوضحت التحريات، أن المشاجرة أسفرت عن تهشيم سيارتين، وضبط أحد المتهمين من قبل الأهالي وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن نجع حمادي، شهدت جرائم مماثلة خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن مقتل قواد وعامل، فضلًا عن العثور على لقطاء في الشوارع على قيد الحياة وجثث.

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