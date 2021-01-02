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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقرير: المساواة بين الجنسين ضرورة لأي دولة تسعى لإطلاق إمكانياتها الاقتصادية

السبت 02/يناير/2021 - 08:35 م
المشاط
المشاط
أسماء إبراهيم
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أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي ضرورة المساواة بين الجنسين في أي دولة تسعى لإطلاق إمكانياتها الاقتصادية الكاملة، لا سيما وأن تحقيق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة يسرّع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتألي التأثير الإيجابي على ازدهار المجتمعات.

وشدد التقرير على أن تعزيز دور المرأة القيادي يمكن أن يشكل قوة دفع غير عادية في العالم، فنحن نرى أمثلة على القيادات النسائية من مختلف الأجيال تقود التغيير وتنشر المعارف في عالمنا.

وفي مصر تلعب المرأة دورًا أكبر كل يوم، ولأول مرة في التاريخ تم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان المصري للنساء، إضافة إلى 8 وزارات مهمة تقودها نساء في مجلس الوزراء، هذا العدد من النساء في المناصب القيادية وذات القوي المؤثرة تؤدي إلى تشجيع وإلهام الشابات لتحقيق إمكاناتهن ومكافحة الحواجز الاجتماعية، كل هذه الأمور تعكس إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

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