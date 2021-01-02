364 وفاة و11831 إصابة جديدة بكورونا فى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، السبت، عن تسجيل ١١ ألفا و٨٣١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و١٤١ ألفا و٢٠٧ حالات.وذكرت الوزارة- بثته إذاعة سويسرا العالمية- أنه تم تسجيل ٣٦٤ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٧٤ ألفا و٩٨٥ حالة.