برلماني يثمن قرار تأجيل الامتحانات: «أسعد ملايين الأسر»

اعتبر ناصر عطية، عضو مجلس النواب، قرار تأجيل الامتحانات ووقف الدراسة حتى 20 فبراير 2021 المقبل أحد أهم القرارات الوطنية خلال الفترة الأخيرة؛ لأنه ينحاز للتلاميذ والطلبة المصريين، ويؤكد أن صحة المصريين أولوية أولى ولا يمكن التهاون فيها أو الإهمال.وأضاف عطية، في تصريحات له، أن قرار تأجيل الامتحانات وقبل أيام قليلة من البدء في امتحانات نصف العام، ورغم شكوك الكثيرين في اتخاذ القرار، يؤكد أن الدولة يقظة تمامًا، وأنها تحت قيادة الرئيس السيسي لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار لصالح المصريين ودحر الفيروس الفتاك، مضيفًا أن القرار أسعد ملايين الأسر المصرية.وشدد عضو مجلس النواب على أن المطلوب بعد تحور فيروس كورونا في العالم كله، واشتداد الموجة الثانية منه هو أخذ مزيد من الإجراءات الاحترازية وتكثيف حملة إعلامية ومجتمعية كبيرة، لتعريف عشرات الملايين من المصريين بخطورة الموجة الثانية للوباء، وضرورة الاحتراز من تداعياتها الصحية الخطيرة، موضّحًا أن مصر وطوال العام الماضي اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع الفيروس، ولا تزال تكتسب الخبرات من جراء تعاملها مع هذا الوباء اللعين.