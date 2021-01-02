غدًا.. محاكمة مدير باتحاد السيارات في قضية رشوة

تستكمل الدائرة الأولى جنوب جنايات مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأحد، نظر محاكمة مدير إداري بالاتحاد المصري للسيارات ومالك شركة استيراد، بتهمة عرض رشوة على رئيس هيئة استاد القاهرة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين " إ.ا "، مدير إداري بالاتحاد المصري للسيارات، و" و. ب " مالك شركة استيراد، في القضية رقم 336 لسنة 2020 جنايات مدينة نصر ثان، بعرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا على " ع. ع. د " رئيس هيئة استاد القاهرة، مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على الطلب المقدم منهما، بشأن تأجير قطعة أرض مملوكة لهيئة استاد القاهرة محل عمله ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما.