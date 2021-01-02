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السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية فى بورسعيد

السبت 02/يناير/2021 - 08:42 م
غلق وتشميع مركز للدروس
غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية
بورسعيد:شيماء رشاد
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قامت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق في بورسعيد، برئاسة العميد نعمان محمد، بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمبنى الفريبور بحي الشرق، والذي يأتي ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة وصحة الطلاب.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحت إشراف محمد فواز، سكرتير حى الشرق، والإدارات المعنية بالحى.

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