غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية فى بورسعيد

قامت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق في بورسعيد، برئاسة العميد نعمان محمد، بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمبنى الفريبور بحي الشرق، والذي يأتي ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة وصحة الطلاب.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحت إشراف محمد فواز، سكرتير حى الشرق، والإدارات المعنية بالحى.