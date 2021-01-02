السودان يعلن مشاركته في مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة غدًا

يستعد وزير الخارجية السوداني دكتور عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، غدا الأحد، برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب أفريقيا التي ترأس الدورة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى.وقال مصدر سوداني مسئول إن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه؛ للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها الخبراء، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وكان السودان علق مشاركته في مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الموقف الإثيوبي ورفضه للكثير من المقترحات التي ستساعد في حل الأزمة.