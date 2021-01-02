ضبط سائق بحوزته 12 طربة حشيش في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط 12 طربة حشيش ومبلغ مالي بحوزة سائق قبل ترويجها على عملائه.وأسفرت تحريات الملازم أول هشام هلال معاون مباحث مركز شرطة العسيرات، بقيادة الرائد هيثم الحجيري رئيس مباحث العسيرات، عن أن "سعد م ع" ٢٩ سنة سائق، ومقيم أولاد حمزة بمركز العسيرات يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المذكور وبحوزته 12 فرش من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي حصيلة الاتجار وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.تحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.