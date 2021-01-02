غدًا.. نظر الدعوى في التحفظ على أموال 89 إخوانيًا

تستأنف محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، غدا الأحد، نظر الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، وتطالب فيها بالتصرف في أموال 89 إرهابيا.وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها تمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات "الإخوان" ونقلها للخزانة العامة للدولة.وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.