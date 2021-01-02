بقرار وزارى.. تجديد تكليف وكيل «صحة الوادى الجديد»

أصدرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، القرار رقم 782 لسنة 2020، بتجديد تكليف الدكتور أحمد محروس، وكيلًا لوزارة الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، لمدة عام، وبدء العمل بالقرار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020.وأعرب الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، عن سعادته البالغة بصدور هذا القرار وتجديد الثقة وكيلاً لوزارة الصحة بالمحافظة.وأكد محروس، في بيان له اليوم، أن الجميع يعمل بكامل طاقته لحصول المواطنين على خدمة طبية مميزة وبكل كفاءة، ونحن نعمل حاليًا على ذلك لتطوير الخدمة من خلال عدة محاور، سواء تطوير منشآت أو سد النقص في الكوادر الطبية وتوفير جميع التخصصات".جدير بالذكر أن الدكتور أحمد محروس تولى منصب مدير مديرية الصحة والسكان بالمحافظة في 20 أغسطس 2019.