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السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب «توك توك» ببني سويف

السبت 02/يناير/2021 - 08:42 م
انقلاب توك توك
انقلاب توك توك
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، فى حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، حيث تبين أنهم: محمد يونس عيد، 59 عامًا، مقيم مركز ناصر، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليسرى، مع كدمات وسحجات، وعماد شريف سعيد، 41 عامًا، مقيم مركز الواسطى، مصاب جرح قطعي بالرأس حوالي 3 سنتيمترات مع سحجات وكدمات بأنحاء مختلفة من الجسم.

كما أصيب توفيق عبدالرحمن محمد، 53 عامًا، مصاب سحجات وكدمات مختلفة بأنحاء مختلفة من الجسم، وأحمد زكريا عبدالنبي، 24 سنة، مقيم اهوه مركز بني سويف، فلاح، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليسرى مع كدمات وسحجات، ووجه الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى التخصصى بإجراء الإسعافات الأولية للمصابين والأشعة اللازمة فور استقبالهم بالمستشفى وجارٍ اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالحادث وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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