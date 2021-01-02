محافظ الأقصر يتفقد المشروعات بمدينة القرنة

تفقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، مدينة القرنة، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية داخل المدينة، وذلك برفقة نائب المحافظ، محمد عبدالقادر، ورئيس مدينة القرنة، العميد علاء عبدالجابر، ومدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات، المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وشملت الجولة تفقد موقع تنفيذ خط الصرف الصحى بمنطقة الطارف، والذي تم عمل محاضر تنسيقية له بين الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، للبدء الفوري في الأعمال، بالتنسيق مع إدارة المرور، حيث سيتم غلق الطريق لتنفيذ الأعمال وعمل مسار بديل لمرور السيارات.كما تفقد محافظ الأقصر أعمال رصف طريق مدخل قامولا المزدوج، والذي يمثل حلقة ربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الغربي، بإجمالي طول حوالي 5 كم، والذي يعد محورا مروريا جديدا لخدمة القادمين والمغادرين من الأقصر وأسوان، وتوفير استهلاك الوقود وتقليل وقت الرحلات وتقليل الكثافة المرورية، وخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا.كما تفقد محافظ الأقصر مقر وحدة طب الأسرة بالقبلي قامولا، والتي تم افتتاحها بعد التطوير في يوليو 2020 على مساحة 1500 متر، لتدخل ضمن وحدات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، كما تابع المحافظ عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالقرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، والتي يشارك في تنفيذها عدد من منظمات المجتمع المدني.وخلال جولته بمدينة القرنة، وجه محافظ الأقصر بإعادة رصف طريق السيدة زينب الذي يربط بين مدخل الطارف وميدان السيدة زينب بإجمالي طول 3 كيلومترات، لخدمة المواطنين والحركة السياحية داخل مدينة القرنة.