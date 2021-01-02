رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد المشروعات بمدينة القرنة

السبت 02/يناير/2021 - 08:43 م
جولة محافظ الأقصر
جولة محافظ الأقصر
هدى الأمير
طباعة
تفقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، مدينة القرنة، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية داخل المدينة، وذلك برفقة نائب المحافظ، محمد عبدالقادر، ورئيس مدينة القرنة، العميد علاء عبدالجابر، ومدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات، المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد موقع تنفيذ خط الصرف الصحى بمنطقة الطارف، والذي تم عمل محاضر تنسيقية له بين الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، للبدء الفوري في الأعمال، بالتنسيق مع إدارة المرور، حيث سيتم غلق الطريق لتنفيذ الأعمال وعمل مسار بديل لمرور السيارات.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال رصف طريق مدخل قامولا المزدوج، والذي يمثل حلقة ربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الغربي، بإجمالي طول حوالي 5 كم، والذي يعد محورا مروريا جديدا لخدمة القادمين والمغادرين من الأقصر وأسوان، وتوفير استهلاك الوقود وتقليل وقت الرحلات وتقليل الكثافة المرورية، وخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا.

كما تفقد محافظ الأقصر مقر وحدة طب الأسرة بالقبلي قامولا، والتي تم افتتاحها بعد التطوير في يوليو 2020 على مساحة 1500 متر، لتدخل ضمن وحدات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، كما تابع المحافظ عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالقرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، والتي يشارك في تنفيذها عدد من منظمات المجتمع المدني.

وخلال جولته بمدينة القرنة، وجه محافظ الأقصر بإعادة رصف طريق السيدة زينب الذي يربط بين مدخل الطارف وميدان السيدة زينب بإجمالي طول 3 كيلومترات، لخدمة المواطنين والحركة السياحية داخل مدينة القرنة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خريطة حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

محمد الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي عبده «انحطاط»

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

إعداد 400 لوحة ضمن مشروع توثيق المباني التراثية

غدًا.. «باقة محبة» فى ذكرى ميلاد التشكيلى ممدوح عمار

«اللى اختشوا ماتوا».. مفردات من الحارة المصرية