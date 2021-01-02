حملات على الكافيهات لمتابعة تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بالوادى الجديد

أكد رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد المهندس مجدي الطماوي، في بيان له اليوم السبت، إنه جارٍ تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات وجميع المنشآت بكل أحياء مدينة الخارجة والقرى التابعة للمركز، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.كما شدد الطماوي، على ارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، هذا بالإضافة إلى استخدام أجهزة قياس الحرارة والتعقيم والتطهير المستمر للاماكن، بالإضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية لمسئولي غرف الأزمات والطوارئ بالوحدة المحلية للمركز على كيفية التعامل مع جائحة كورونا، وذلك ضمن خطة المحافظة للمتابعة الميدانية لكل أوجه النشاط بالمحافظة والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.وأشار الطماوي، إلى أن حملات المركز بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت عدة حملات ميدانية على المطاعم والكافيهات بأحياء ومراكز المحافظة للتنبيه باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنبيه على ارتداء جميع العاملين الماسكات ومتابعة التعقيم والتطهير والنظافة العامة والشخصية.وأضاف الطماوي، أنه جرى توزيع لافتات وإرشادات الإدارة الوقائية لهذا الشأن على جميع أماكن تداول الأغذية بجميع الإدارات، لافتًا إلى تحرير المحاضر الفورية لأى مخالفات يجري رصدها مع استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى.وأوضح الطماوي، أنه جرت التوعية خلال الحملات التفتيشية بأهمية التأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة حفاظًا على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالالتزام بمهمات الوقاية وعلى رأسها الكمامات.