كل ما تريد معرفته عن السمنة المفرطة لدى الأطفال



الأعراض

يحمل الجسم كمية من الدهون كبيرة أكبر من المتوسط بالنسبة للجسم، ومؤشر كتلة الطفل أيضًا يعتبر دليلًا قويًا على معاناة الطفل من السمنة المفرطة، خاصة أنه ليس كل طفل زائد في الوزن يعاني من السمنة.



الأسباب

يعتبر العامل الوراثي أحد الأسباب وليست كل الأسباب، وأيضًا كمية السعرات الحرارية التى يتم تناولها بانتظام، وقلة ممارسة الأنشطة اليومية بشكل كبير، بالإضافة للعوامل النفسية، مثل التعرض للإجهاد الشخصي أو التوتر.



الوقاية

تمثل الوقاية في عدم استهلاك السكريات بصورة مفرطة أو الأطعمة الجاهزة ذات السعرات الحرارية العالية، استهلاك الفاكهة والخضروات، متابعة ما يتم تناوله حتى لا يتم التعرض لهذا، ممارسة الرياضة خلال اليوم، بالإضافة للحصول على قسط كاف من النوم وعدم تناول الطعام أمام التليفزيون.

يعاني عدد من الأطفال من السمنة المفرطة ما يسبب عائقًا في ممارسة الحياة بصورتها الطبيعية، لذا نرصد خلال هذه السطور أسبابها وعلاجها، وفقًا لموقع HEALTH.وفقًا للموقع تعتبر السمنة المفرطة لدى الأطفال مؤشر خطر للصحة وللعديد من الأمراض المستقبلية، أبرزها الضغط والسكري وكذلك مشاكل في مستويات الكوليسترول، نظرًا لزيادة الوزن، لذا من الضروري أن يحاول الطفل منذ الصغر تخفيض الوزن.