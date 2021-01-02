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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في اليونان لـ139709 حالات

السبت 02/يناير/2021 - 07:15 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة اليونانية، السبت، عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و40 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 4921 بعد تسجيل الحالات الجديدة، بينما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات 139 ألفًا و709 حالات.

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