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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ قنا يستقبل جثمان الشهيد «نور ناصر عبدالوارث» بمطار 67 الحربى

السبت 02/يناير/2021 - 08:51 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمطار 67 الحربى جثمان الشهيد المجند "نور ناصر عبدالوارث" ابن قرية الحجيرات التابعة لمدينة قنا، والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في الدفاع عن أرض الوطن بشمال سيناء، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية من رجال القوات المسلحة.

وقام محافظ قنا بتسليم جثمان الشهيد لأهله، معربا عن خالص تعازيه لوالد الشهيد وأسرته، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ووجه المحافظ تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأغلى ما يملكون من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.

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