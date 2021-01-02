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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس النيجر: نهاية بلقنة إفريقيا مع دخول منطقة التجارة الحرة حيز النفاذ

السبت 02/يناير/2021 - 07:24 م
التجارة الحرة
التجارة الحرة
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أعرب رئيس النيجر محمدو إيسوفو عن سعادته لدخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ مع مطلع عام 2021، واصفا هذا الحدث بأنه "من أفضل هدايا العام الجديد للعموم إفريقيا".

وقال إيسوفو- في كلمة متلفزة بمناسبة العام الجديد، نقلتها وكالة أنباء النيجر- إنه "بفضل منطقة التجارة الحرة القارية تم وضع حد لبقلنة القارة السمراء الذى امتد على مدار 135 عاما".

وثمن الرئيس إيسوفو، اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، لما تقدمه من فرص اقتصادية لا حصر لها للقارة السمراء التي ستمكنها من خلق شروط معالجة موادها الخام وتعزيز أقتصاديتها وخلق فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن نحو 54 دولة من أصل 55 قاموا بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية فيما صدقت عليها نحو 34 دولة.

وقامت جميع الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالمصادقة على هذه الاتفاقية عدا ثلاث دول حتى الآن.

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