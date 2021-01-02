حبس لص الدراجات النارية في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة الدراجات النارية.كما طلبت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن الصحيفة الجنائية للمتهم.البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة برئاسة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث بشارع هاشم بمنطقة عزبة أبو قرن دائرة القسم تمكن من ضبط المدعو "ه ا ج م" 18 عاما عاطل ومقيم عزبة أبو قرن دائرة القسم، والسابق اتهامه فى القضية رقم 887 لسنة 2019 أحداث شبرا "سرقة" حال استقلاله دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية ماركة هوجان سوداء اللون" ولا يحمل ثمة تراخيص أو مستندات ملكية".وبالكشف الفني على الدراجة البخارية برقمي الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر جنح الجيزة جيزة بتاريخ 28112020م بلاغ المدعو " ا ي ع م" 23 عاما عامل دليفري ومقيم شارع الثلاثين بالعمرانية.وبمواجهته أمام الرائد أحمد مصلح معاون المباحث اعترف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك".كما أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية، واعترف بارتكاب حادثي سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب الأولي ماركة باجاج سوداء اللون ملك المدعو "م ع ص" 50 عاما عامل ومقيم مركز أبو قرقاص المنيا، والمبلغ بسرقتها في المحضر جنح أبو قرقاص المنيا، والثانية نبيتى اللون ملك المدعو "ج س ا م" 42 عاما ومقيم بسوهاج والمبلغ بسرقتها في المحضر جنح سوهاج أول.وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.