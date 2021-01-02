ضبط 3 ملايين و500 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة 3 تجار بالجمالية

ضبط 3 ملايين و500 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة 3 تجار بالجمالية
السبت 02/يناير/2021 - 06:53 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 3 ملايين و500 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة بحوزة 3 تجار بالجمالية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، عقب معلومات وتحريات مُسبقة، وتقنين الإجراءات من ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة مليون و600 ألف "قطعة ألعاب نارية"، بحوزة صاحب مخزن بدون ترخيص.
كما تم ضبط 31 كرتونة بداخلها قرابة 700 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص، وضبط 40 كرتونة بداخلها قرابة مليون و200 ألف" قطعة ألعاب نارية "l بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، عقب معلومات وتحريات مُسبقة، وتقنين الإجراءات من ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة مليون و600 ألف "قطعة ألعاب نارية"، بحوزة صاحب مخزن بدون ترخيص.
كما تم ضبط 31 كرتونة بداخلها قرابة 700 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص، وضبط 40 كرتونة بداخلها قرابة مليون و200 ألف" قطعة ألعاب نارية "l بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.