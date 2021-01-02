ضبط 12 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 12 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفاده ضبط 12٫450 قطعة غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.