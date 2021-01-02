«سرادق عزاء».. رواد السوشيال ميديا ينعون وحيد حامد

رحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد عن عالمنا فجر اليوم، عن عمر 76 عامًا، بعد دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية.وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، حيث تفاعل رواد السوشيال ميديا مع رحيل وحيد حامد.أيمن نورالديننعى الكاتب أيمن نورالدين، الصحفي بمجلة الإذاعة والتليفزيون، الراحل وحيد حامد قائلًا: «طبعا كلنا حنموت والموت علينا حق، بس لما شخص زى وحيد حامد يموت بحس إن فيه حاجات كتير راحت معاه.. كل الشخصيات الكتيرة اللى من لحم ودم واللى عشنا معاها فى السينما ماتت معاه، كل المشاعر الجوانية أوى اللى حسناها من خلاله ماتت معاه، كل الأفكار الكتيرة أوى اللى أفلامه سبب فى استفزازها وتحليقها ماتت معاه.. الإبداع حزين على رحيل وحيد حامد والصدق حزين والفكر حزين، لما مبدع حقيقى بيموت فى هذا الزمن بتبقى الخسارة فادحة.. فى زمن عز فيه العمق وكثرت فيه السطحية وتفشى فيه الاستنساخ والاستسهال، رحل البرىء وطير الليل الحزين وآخر الرجال المحترمين».شريف عارفكما نعى الكاتب شريف عارف، الراحل قائلًا: «وداعا أستاذي وصديقي.. يوم أسود في حياتي».نبيل الحلفاوىغرد قائلًا على حسابه الشخصى في «تويتر»: «يتواصل رحيل الرفاق إلى حيث الرفاق، سبحان من له الدوام، الله يرحمك يا وحيد ويصبر أهلك وحبايبك.. هتفضل عايش بأعمالك كحال كل المبدعين الحقيقيين».أميرة صالحوكتبت أميرة صالح: «عمود تاني من أعمدة الكتابة رحل الكاتب الكبير وحيد حامد وكان قبله أسامة أنور عكاشة.. استغفر الله العظيم.. ربنا يرحمه».فايزة هندوايوكتبت فايزة هندواي: «خبر موجع وحزين.. ربنا يرحم أستاذنا المبدع الكبير وحيد حامد».وكتب أشرف ميلاد: «فقدت الدراما المصرية أحد أهم أعمدتها صاحب العلامات الهامة في تاريخها.. ربنا يرحمك بقدر ما امتعتنا وأثرت عقولنا».محمد طلعتوكتب محمد طلعت: «وداعا أستاذنا الكبير وحيد حامد.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لكل أحبابك.. لا إله إلا الله».