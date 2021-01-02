ضبط 288 ألف علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر بحدائق القبة

ضبط 288 ألف علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر بحدائق القبة
السبت 02/يناير/2021 - 06:20 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 288 ألف علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بحدائق القبة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفاده تمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 20٫200 عبوة دواء شراب مختلفة الأنواع، 267٫798 قرص دوائى لعقاقير مختلفة، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن أدوية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفاده تمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 20٫200 عبوة دواء شراب مختلفة الأنواع، 267٫798 قرص دوائى لعقاقير مختلفة، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن أدوية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.