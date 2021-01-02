ضبط 288 ألف علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر بحدائق القبة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 288 ألف علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بحدائق القبة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفاده تمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 20٫200 عبوة دواء شراب مختلفة الأنواع، 267٫798 قرص دوائى لعقاقير مختلفة، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن أدوية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.