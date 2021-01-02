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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل.. مواعيد مسلسل ضربة معلم.. أحداث المسلسل

السبت 02/يناير/2021 - 07:08 م
ضربة معلم
ضربة معلم
نعمات مدحت
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مواعيد مسلسل ضربة معلم، حيث تربع المسلسل عبر محركات البحث، وشهد إقبالا كبيرًا من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية منذ بدء عرضه، حيث قام عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا، بتداول مقاطع فيديو مصورة من أحداث المسلسل مما شهد تفاعل كبير من جانب الجمهور.

ويعتبر المسلسل من الأعمال الدرامية التي تنتمي إلى نوعية "السوب أوبرا"، أي التي يزيد عدد حلقاته 30 حلقة، وهذا نوع جديد اتجهت له الدراما المصرية خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر العرض الأول للمسلسل بعيدًا عن مسلسلات رمضان والزخم الذي يشهده الشهر، حيث يعرض في موسم الشتاء.

مواعيد مسلسل ضربة معلم 2021

يعرض المسلسل التليفزيوني، الذي أنتجته شركة سينرجي، من يوم السبت حتى الأربعاء في الثامنة مساءً، أى ما عدًا يومي الخميس والجمعة، على شاشة سي بي سي الرئيسية، بينما يتم عرضه مرة أخرى في الإعادة في 12 صباحًا على فضائية "سي بي سي" دراما، ويعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على نفس القناة.

أحداث مسلسل ضربة معلم

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي حيث يجسد البطل شخصية أحد الشباب الفقراء الذي يعمل في مجال المعمار والعقارات، ويعتمد على قوت يومه، والذي ينتمي إلى أحد العمالة الغيرة منتظمة أي من عمال اليومية، وتدور أغلب أحداث المسلسل داخل الحارة الشعبية التي يعيش فيها البطل والمحيطين به، إلى أن تحدث بعض الأمور التي تأخذ المسلسل إلى طريق آخر.

أبطال مسلسل ضربة معلم

المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رجب، ويشاركه في العمل مجموعة من الفنانين منهم" مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولي، رانيا فريد شوقى، ومحمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين، والفنانات وضيوف الشرف.
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