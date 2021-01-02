الكويت: القمة الخليجية تعكس أهمية تعزيز التضامن لمواجهة التحديات المشتركة

قال سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد، اليوم السبت، إن القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة تأتي وسط أجواء أخوية وإيجابية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد الخالد على الأهمية البالغة للدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لدول الخليج في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية، كما أنها تعكس روح المسئولية والإيمان الصادق بأهمية تعزيز التضامن الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة وإحلال السلام والاستقرار لصالح دول وشعوب مجلس التعاون.وأوضح السفير الكويتي أن منطقة الخليج العربي تواجه قضايا وتحديات اقتصادية وتنموية وسياسية كبيرة، مشيرا إلى أن قادة دول المجلس سيناقشون جميع هذه القضايا والتحديات برؤية واحدة تنطلق من إيمانهم بالمصير المشترك وحرصهم على حفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها.