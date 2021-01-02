التحقيق مع المتهم بسرقة الدراجات النارية بمصر القديمة

تجري النيابة العامة بمصر القديمة تحقيقات موسعة مع عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية.كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث بشارع هاشم بمنطقة عزبة أبو قرن دائرة القسم، تمكن من ضبط المدعو "ه ا ج م" 18 عاما عاطل ومقيم عزبة أبو قرن دائرة القسم، وأصل بلدته أسيوط والسابق اتهامه في القضية رقم 887 لسنة 2019م أحداث شبرا "سرقة" حال استقلاله دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" "ولا يحمل ثمة تراخيص أو مستندات ملكية".بالكشف الفني على الدراجة البخارية برقمي الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر جنح الجيزة بتاريخ 28112020م بلاغ المدعو "ا ي ع م" 23 عاما، عامل دليفري ومقيم شارع الثلاثين، العمرانية جيزة.وبمواجهته أمام الرائد أحمد مصلح معاون المباحث، اعترف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك".وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترف بارتكاب عدد 2 حادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب على النحو التالي سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو "م ع ص" 50 عاما عامل ومقيم مركز أبو قرقاص المنيا، والمبلغ بسرقتها في المحضر جنح "أبو قرقاص المنيا"، سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو "ج س ا م" 42 عاما ومقيم سوهاج أول سوهاج والمبلغ بسرقتها في المحضر جنح سوهاج أول سوهاج.وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة عزبة خير الله دائرة القسم.وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة، فتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.