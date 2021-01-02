وكيل «تعليم الإسكندرية» يناقش آليات التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية

عقد الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة آليات التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بعد قرار القيادة السياسية باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم السبت حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد انتهاء إجازة نصف العام حال استقرار الأحوال داخليًا جراء انتشار جائحة كورونا.وشدد «سعد»، خلال الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية، تتكون من مدير عام الإدارة التعليمية، وعضو من مديرية القوى العاملة، وعضو من مديرية التضامن الاجتماعي، وعضو من إدارة الشئون القانونية، وعضو من إدارة الاتصال السياسي وعضو من إدارة الأمن بالمديرية، مؤكدًا ضرورة القضاء على مراكز الدروس الخصوصية في ظل استمرار جائحة كورونا.ووجه وكيل تعليم الإسكندرية رسالة للطلاب وأولياء الأمور حذر فيها من خطر مراكز الدروس الخصوصية على صحة الطلاب حتى وإن تم تخفيف الأعداد داخل القاعات، مناشدًا أولياء الأمور اتخاذ قرار بمقاطعتها وإقناع أبنائهم الطلاب، حيث وجه إلى ضرورة القضاء على هذه الآفة من خلال اعتماد الطلاب على قدراتهم وتحصيلهم الدراسي وتفاعلهم مع التكنولوجيا الحديثة وبنوك المعرفة، والمنصات التعليمية والقنوات التعليمية التي تمثل البديل العلمي الأمثل والأفضل.