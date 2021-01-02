تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالنزهة

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنح النزهة، حبس تشكيل عصابى، 15 يوما على ذمة التحقيق، تخصص في سرقة الدراجات النارية، باستخدام سيارة مسروقة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة النزهة مفاده تلقيه إخطارا بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بشارع ابن المعتز من شارع عمار بن ياسر دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كل من "م ر"، 28 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 3483 لسنة 2014م المرج "سرقة متنوعة"، و"ع م"، 35 سنة، عاطل ومقيم عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والسابق اتهامه في القضية رقم 387 لسنة 2014م الوايلي "سلاح بدون ترخيص"، و"ع ر ع"، 27 سنة، عاطل ومقيم كفر الشرفا ـ دائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم سيارة بدون تراخيص حال شروعهم في سرقة الدراجة البخارية موديل 2015م بأسلوب "توصيل الأسلاك".وبمواجهتهم أقروا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد استخدامها في وقائع السرقة، واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام السيارة المضبوطة.واعترفوا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المُستولى عليهما بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الثاني، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.