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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2021

السبت 02/يناير/2021 - 07:08 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من الطلاب في معرفة موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة، بالبحث عنه بشكل كبير عبر محركات البحث الشهيرة، مع قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتسجيل الاستمارة الخاصة بالمرحلة الثانوية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2021

ويمكن لمن يرغب من الطلاب في معرفة موقع وزارة التربية والتعليم يمكنه الدخول عبر الرابط الآتي:www.moe.gov.eg، ثم ملء الاستمارة الورقية، ويقوم الطالب بإدخال الرقم السري وكلمة السر الخاصة بالطالب، كما يقوم بكتابة البيانات التي تتضمن الاسم ورقم التليفون وتاريخ الميلاد ووظيفة ولى الأمر والشعبة.

خدمات بوابة وزارة التربية والتعليم 2021

وتتيح وزارة التربية والتعليم من خلال البوابة العديد من الخدمات للطلاب من نماذج تدريبات الامتحانات، وبعض الخدمات التي تسهل عملية التواصل على الطلاب وأولياء، وخاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.

يشار إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات احترازية لمواجهة أزمة كورونا، ومنها تأجيل الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ بعد إجازة نصف العام، حيث كانت من المقرر أن تبدأ يوم 23 يناير إلا أنها تأجلت مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. 

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى وفرت ما يزيد عن 10 منصات تعليمية للطلاب سواء لتلقي الدروس ومتابعة المناهج والتدريب على الامتحانات التجريبي، أو لتسجيل وتعبئة الاستمارات الخاصة بطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.

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 تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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